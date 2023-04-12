Клеопатра была чёрной! Джада Пинкетт-Смит раскрывает всю правду в новой документалке Netflix

Женщина, о которой нельзя шутить, Джада Пинкетт-Смит выступила продюсером документального сериала о Клеопатре, и благодаря ей мы теперь знаем, что знаменитая царица Египта была чёрной и страдала от алопеции . Netflix выпустил первый трейлер документалки, от которой волосы встают дыбом (простите):

Но мир не безнадёжен — трейлер уже закидали дизлайками и чем похуже (14 тысяч пальцев вниз при 6 тысячах лайков), а в комментариях вовсю потешаются над Джадой и всем, что творится на экране.

Премьера сериала, который никто не будет смотреть, намечена на 10 мая.