Колин Фаррелл захватывает власть в Готэме в тизере «Пингвина»

Этот многообещающий сериал ещё находится в производстве, но у творческой команды уже есть что показать зрителям. Цифровая платформа MAX презентовала первый тизер готэмской криминальной драмы «Пингвин» с Колином Фарреллом в титульной роли и Кристин Милиоти в образе Софии Фальконе.

Точной даты выхода у многосерийного приквела актуального «Бэтмена» пока нет, но уже известно, что премьеру мини-сериала стоит ждать в следующем году.

Постановщик кинодилогии о Тёмном рыцаре Мэтт Ривз значится в команде исполнительных продюсеров проекта.