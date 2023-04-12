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Колин Фаррелл захватывает власть в Готэме в тизере «Пингвина»

Этот многообещающий сериал ещё находится в производстве, но у творческой команды уже есть что показать зрителям. Цифровая платформа MAX презентовала первый тизер готэмской криминальной драмы «Пингвин» с Колином Фарреллом в титульной роли и Кристин Милиоти в образе Софии Фальконе.

Точной даты выхода у многосерийного приквела актуального «Бэтмена» пока нет, но уже известно, что премьеру мини-сериала стоит ждать в следующем году.

Постановщик кинодилогии о Тёмном рыцаре Мэтт Ривз значится в команде исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоПингвин
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Источник фотографий: Depositphotos

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