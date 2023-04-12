Многоликий Роберт Дауни-младший в тизере шпионской драмы «Сторонник»

Роберт Дауни-младший и его множественные образы. Потоковая платформа MAX (ранее — HBO Max) опубликовала дебютный тизер многосерийной драмы «Сторонник», примечательной ещё и тем, что в составе шоураннеров проекта значится Пак Чхан Ук («Олдбой»). Премьерной даты у мини-сериала пока нет, но презентовать проект обещают в следующем году.

В качестве основы для мини-сериала выступает одноимённый роман Вьет Тан Нгуена. Литературный первоисточник описывают как смесь шпионского триллера с элементами сатиры.

В производстве, к слову, участвует небезызвестная студия A24.