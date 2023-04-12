 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Многострадальный экшен-триллер Роберта Родригеса с Беном Аффлеком скоро выйдет в прокат Новые сериалы недели: эротический триллер с Ричардом Армитеджем и последний сезон «Удивительной Миссис Мейзел» Колин Фаррелл захватывает власть в Готэме в тизере «Пингвина» «Мне очень нужна была работа»: звезда «Шазама 2» объяснила, зачем присоединилась к DC Экс-солистка группы Loona Чу возвращается
• • •
 
СЕРИАЛЫ
147

Многоликий Роберт Дауни-младший в тизере шпионской драмы «Сторонник»

Роберт Дауни-младший и его множественные образы. Потоковая платформа MAX (ранее — HBO Max) опубликовала дебютный тизер многосерийной драмы «Сторонник», примечательной ещё и тем, что в составе шоураннеров проекта значится Пак Чхан Ук («Олдбой»). Премьерной даты у мини-сериала пока нет, но презентовать проект обещают в следующем году.

В качестве основы для мини-сериала выступает одноимённый роман Вьет Тан Нгуена. Литературный первоисточник описывают как смесь шпионского триллера с элементами сатиры.

В производстве, к слову, участвует небезызвестная студия A24.

Теги
ВидеоСторонник
Комментарии

Ещё на эту тему

9Роберт Дауни-младший светит голым торсом на съёмках драмы «Сторонник»

Тоже интересно

5Новая команда Мстителей дебютирует в новой сюжетной арке про Людей Икс 0Сериализация манги «Провожающая в последний путь Фрирен» возобновится в марте 0В комиксе про Супергёрл мог появиться другой знаковый персонаж вселенной DC 0«Чужестранка» обновила свои титры для седьмого сезона 66Барри Аллен и Бэтмены нагибают мультивселенную в трейлере «Флэша»

Далее на КГ

3
Новый спин-офф «Игры престолов» в работе — первый тизер-анонс «Рыцаря семи королевств»
 1
Джоди Фостер ведёт морозное расследование в тизере четвёртого сезона «Настоящего детектива»
 0
Marvel выпустит сборник историй про Человека-паука от сценариста Чипа Здарски
 7
«Гарри Поттер» официально станет сериалом с Джоанн Роулинг в продюсерах
 1
Ghostwire: Tokyo получила большой апдейт и версию для консолей Xbox Series
 2
Убойный мир «Джона Уика» приветствует гостей в «Отеле „Континенталь“» (тизер)
 2
Натан Филлион и Сильвестр Сталлоне засветились в свежем тизере «Стражей галактики 3»
 5
Ана де Армас и Крис Эванс демонстрируют чудеса ловкости на съёмках экшен-сцены боевика «Без ответа»
 1
«Занавес» — стартовала новая киноманская манга от авторов «Кулинарных поединков»
 0
«Великий клирик» — трейлер и дата выхода медицинского исекая с RPG-элементами
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Создатели ужастика «Улыбка» экранизируют хоррор-роман от известного британского писателя
 
Кино Дэмьена Шазелла не волнует мнение критиков о «Вавилоне»
 
Кино Хью Джекман сливает потенциальное название «Дэдпула 3» и жалуется на Райана Рейнольдса (видео)
 
Кино Джеймс Ганн читает «Супермена» и пьёт кофе — интернет в истерике
 
Топ-30 женских кей-поп групп за апрель 2023 года
 
Игры Российское отделение EA официально ликвидировано
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
 
3ЕВА – 523: Трясти бюджетом
 
4Телеовощи – 490: Планета вечной оргии
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 
8Ноль кадров в секунду – 467: Возвращение величайшего резидента
 
 
3ЕВА – 522: Японутая академия
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru