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Колин Фаррелл в образе Пингвина на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото)

Источник: Warner Bros.

Стильный готэмский гангстер — средоточие предприимчивости и харизмы — возвращается на улицы Готэма, точнее, Нью-Йорка. Именно там недавно стартовали съёмки «Пингвина». Фотографы засекли Колина Фаррелла при полном параде на локации многосерийного спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза.

Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин» Промо-арт сериала «Пингвин»

Восьмисерийный проект по вселенной DC для потокового сервиса HBO Max продолжит криминальную сагу Ривза, а в центре событий окажется мафиози Освальд Кобблпот в исполнении Фаррела.

Кристин Милиоти играет в сериале Софию Фальконе, Клэнси Браун — Сальваторе Марони. Сценарий написала Лорен Лефранк («Агенты Щ.И.Т.»). Первый и второй эпизоды режиссирует Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна»). Ривз числится исполнительным продюсером.

Теги
Пингвин
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