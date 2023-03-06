Сценарий нового сериала «СТС» написала нейросеть

Вот до чего технологии дошли — «СТС» снимает сериал по сценарию нейросети. Проект называется «Сидоровы» и рассказывает о том, как семья постепенно начинает осознавать, что находится в ситкоме, и решает из него выбраться.

Звучит неплохо, но обо всём по порядку. Студенты образовательной платформы Skillbox создали нейросеть и обучили её комедийному контенту телеканала: загрузили сценарии проектов «Дылды», «Родком», «Воронины», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха».

Такие проекты, как «Сидоровы», — возможность сказать своё слово. Ведь, в отличие от классических ситкомов, здесь нет рамок и можно похулиганить. Я верю, что из этой истории может получиться абсолютно новый формат, который будет особенно интересен молодой аудитории. Сергей Знаменский, режиссёр-постановщик

Главные роли в проекте исполняют Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко.

Дата релиза проекта пока неизвестна.