Генерального директора HBO не волнуют высказывания Джоан Роулинг о трансгендерах

Страсти улеглись, и анти-транс-высказывания Джоан Роулинг давно никого не волнуют. И доказательство тому — только что анонсированный сериал по «Гарри Поттеру» с самой писательницей на борту.

Генерального директора HBO Кейси Блойса тут же атаковали вопросами о вовлечённости Роулинг и его отношении к скандальным взглядам последней. Трудно в это поверить, но его волнуют только её профессиональные качества: