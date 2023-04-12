Генерального директора HBO не волнуют высказывания Джоан Роулинг о трансгендерах

Страсти улеглись, и анти-транс-высказывания Джоан Роулинг давно никого не волнуют. И доказательство тому — только что анонсированный сериал по «Гарри Поттеру» с самой писательницей на борту.
Генерального директора HBO Кейси Блойса тут же атаковали вопросами о вовлечённости Роулинг и его отношении к скандальным взглядам последней. Трудно в это поверить, но его волнуют только её профессиональные качества:
Я не думаю, что у нас тут форум. Это очень тонкий и сложный разговор, и мы не собираемся его начинать. Наш приоритет — то, что на экране. История «Гарри Поттера» невероятно позитивна. Она о любви и принятии себя.
Джоан Роулинг будет задействована. Она исполнительный продюсер проекта, и её идеи будут полезны. Это новый сериал, и мы невероятно взволнованы, но не стоит забывать, что мы были в бизнесе с «Гарри Поттером» 20 лет. Это не новое решение для нас, и мы чувствуем себя очень комфортно.
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