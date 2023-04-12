«Теория большого взрыва» получит новый спин-офф

Создатель культового ситкома канала CBS «Теория большого взрыва» Чак Лорри возвращается в хорошо всем знакомый мир гиков с новым проектом — на это раз для стримингового сервиса MAX. У многосерийного хита появится новый спин-офф, второй по счёту после приквела «Детство Шелдона», до сих пор благополучно идущего на CBS.

К сожалению, никаких сюжетных подробностей творческая команда сериала пока раскрыть не готова.

Оригинальный сериал с ансамблевым кастом из Джонни Галэки, Джима Парсонса, Кейли Куоко, Саймона Хелберга, Кунала Нэйэра, Мелиссы Ройч и Маим Бялик продержался в эфире целых 12 сезонов и мог бы продержаться дольше, если бы не решение Парсонса завязать с ситкомом. Стоит ли ждать кого-нибудь из них в новом спин-оффе, пока тоже не ясно.