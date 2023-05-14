Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 мая

Предатель! Шоураннера «Андора» раскритиковали за съёмки второго сезона во время забастовки сценаристов. Теперь на площадку ему вход заказан.
«Агентство „Локвуд и компания“» закрылось на первом сезоне. Зрительский спрос оказался слишком низким.
Приквел «Сверхъестественного» закрыт после первого сезона. А вместе с ним и девчачье «Кунг-фу».
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Ниган и Мэгги против зомби-гибридов в трейлере «Ходячих мертвецов: Мёртвого города». На Манхэттене весело.
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«Уокер» с Джаредом Падалеки продлён на четвёртый сезон. Достояние канала The CW.
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