Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 мая

Предатель! Шоураннера «Андора» раскритиковали за съёмки второго сезона во время забастовки сценаристов. Теперь на площадку ему вход заказан.

«Агентство „Локвуд и компания“» закрылось на первом сезоне. Зрительский спрос оказался слишком низким.

Приквел «Сверхъестественного» закрыт после первого сезона. А вместе с ним и девчачье «Кунг-фу».

Ли Пейс доминирует в тизере второго сезона «Основания». У продолжения появилась дата выхода.

Приквел хоррора «Оно» ушёл в производство — Энди Мускетти показал первое фото со съёмок. «Добро пожаловать в Дерри» расскажет об истоках зла.

Последние три серии второго сезона «Андора» расскажут о трёх днях до начала «Изгоя-один». Небольшие уточнения по структуре сезона.