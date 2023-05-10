Последние три серии второго сезона «Андора» расскажут о трёх днях до начала «Изгоя-один»

Во втором сезоне «Андора» каждые три эпизода будут охватывать год жизни Кассиана, но в интервью Empire Тони Гилрой рассказал, что финальный блок из трёх эпизодов сосредоточится на «последних трёх днях до начала событий «Изгоя-один».

Послушай, чувак, я не пытаюсь построить карьеру. Во всяком случае, я уже на склоне долгой карьеры. Но это возможность. 1500 страниц самого динамичного материала в жизни этих людей. В первой раз у нас всё получилось, и не хочется убирать ногу с педали газа. Тони Гилрой

Ранее Диего Луна говорил примерно то же самое — Тони Гилрой повышает планку, второй сезон будет бросать аудитории вызов, но в хорошем смысле.

Ну и главное — как отразится на сериале забастовка сценаристов?

В интервью Collider Тони Гилрой ещё до её начала уточнил, что старается закончить свой сценарий до старта писательского бунта, а недавно подтвердил, что сценарии всех эпизодов второго сезона были готовы до начала забастовки.

Это тонкий момент — шоураннеры проектов Disney сейчас оказались в трудном положении, получив [письмо](ссылка на новость про письмо),ы в котором сказано, что они обязаны продолжать свою работу, даже если WGA попытается их за это оштрафовать.