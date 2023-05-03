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КИНО
СЕРИАЛЫ
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«Сценарии не растут на деревьях!» — в Голливуде началась масштабная забастовка сценаристов

Источник: CBS

В недавнем интервью шоураннер «Андора» Тони Гилрой рассказал о надвигающейся забастовке сценаристов, из-за которой ему приходится очень быстро заканчивать писать свой последний эпизод сериала — и вот она наступила.

Единогласно проголосовав за старт забастовки, Гильдия назвала это событие экзистенциальным моментом, где на кону — само существование профессии сценариста.

Распределение сил такое: 11 500 сценаристов противостоят Universal, Paramount, Netflix, Amazon и Apple. Требования очевидны — улучшение условий работы и повышение оплаты труда. Сценаристы хотят ограничить потенциальное влияние ИИ, и чтобы писателей, работающих в сценарных комнатах, не недооценивали, платя как обычным сценаристам.

В ходе забастовки первыми пострадают такие проекты, как Saturday Night Live, «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» и «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».

В последний раз подобное происходило 15 лет назад: в 2007 году забастовка Гильдии сценаристов продлилась сто дней и стоила киноиндустрии миллиарды долларов: под удар попали многие проекты, несколько масштабных картин не имели успеха в прокате и получили негативные отзывы критиков, а в сериалах сократилось количество эпизодов.

Вернёмся в наши дни. Студии, конечно, от забастовки не в восторге и считают, что она началась в совсем не подходящее время. И без того проблем хватает: Disney сокращает сотрудников тысячами, Warner Bros. отменила выход «Бэтгёрл» ради списания налогов и уволил сотрудников HBO и HBO Max. Аналогичная история с Netflix, где прошла волна массовых увольнений ради сокращения расходов.

Кроме того компании отмечают, что профсоюзы требуют от них набирать для телепроектов определённое количество сценаристов в течение определенного периода, независимо от того, необходимо это или нет — и это может быть частью проблемы.

В ближайшее время сценаристы проведут демонстрации в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В социальных сетях уже можно наблюдать созданные пикеты с лозунгами «Сценарии не растут на деревьях!» и «Будущее сценаристов под угрозой!».

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Источник фотографий: Depositphotos

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