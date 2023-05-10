Disney требует от шоураннеров продолжать работу, несмотря на забастовку сценаристов

Масштабная забастовка сценаристов продолжается. 11,5 тыс. писателей требуют от крупных студий, стримингов и компаний Голливуда справедливого отношения к их труду.

На сторону сценаристов уже встали многие известные артисты и режиссёры, сделав заявления в поддержку забастовки.

В текущих обстоятельствах каждая студия и каждый проект выкручиваются как могут — в основном, просто подготовившись к концу света заранее, как в случае с производством, например, «Колец власти» или «Андора».

Но в Disney пошли дальше, просто потребовав от шоураннеров игнорировать забастовку. В распоряжении The Hollywood Reporter оказалось адресованное принадлежащей медиаконгломерату компании ABC письмо от помощника главного юрисконсульта сети Боба Макфейла.

Мы хотим подчеркнуть, что как шоураннер, сценарист или продюсер, вы не освобождаетесь от выполнения своих обязанностей в результате забастовки WGA. Соглашение о персональных услугах со студией требует, чтобы вы выполняли свои обязанности шоураннера и / или продюсера, даже если WGA попытается оштрафовать вас за выполнение подобных услуг во время забастовки.

В письме также сказано, что шоураннеры, сценаристы и продюсеры обязаны работать до тех пор, пока им не сообщат обратное в письменном виде, что в ходе текущей ситуации, очевидно, противоречит правилам WGA.

Старт забастовки сценаристов уже сильно влияет на многие проекты. Одним из первых пострадавших стал пятый сезон «Очень странных дел», съёмки которого отложили на неопределённый срок.