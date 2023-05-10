 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Что больше всего пугает Джокера? DC скоро запустит Knight Terrors, где злодеям и героям достанутся свои дозы ужаса Оптимус Прайм против Оптимуса Праймала на свежем постере «Трансформеров 7» Джесси ушла от Psy и показала, что он потерял (много фото) Группа анонимных ассасинов: «Джон Уик» и «Барри» в одном комедийном экшене Группа Stray Kids выпустила первые фототизеры для своего нового альбома
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
698

Disney требует от шоураннеров продолжать работу, несмотря на забастовку сценаристов

Источник: Disney

Масштабная забастовка сценаристов продолжается. 11,5 тыс. писателей требуют от крупных студий, стримингов и компаний Голливуда справедливого отношения к их труду.

На сторону сценаристов уже встали многие известные артисты и режиссёры, сделав заявления в поддержку забастовки.

В текущих обстоятельствах каждая студия и каждый проект выкручиваются как могут — в основном, просто подготовившись к концу света заранее, как в случае с производством, например, «Колец власти» или «Андора».

Но в Disney пошли дальше, просто потребовав от шоураннеров игнорировать забастовку. В распоряжении The Hollywood Reporter оказалось адресованное принадлежащей медиаконгломерату компании ABC письмо от помощника главного юрисконсульта сети Боба Макфейла.

Мы хотим подчеркнуть, что как шоураннер, сценарист или продюсер, вы не освобождаетесь от выполнения своих обязанностей в результате забастовки WGA. Соглашение о персональных услугах со студией требует, чтобы вы выполняли свои обязанности шоураннера и / или продюсера, даже если WGA попытается оштрафовать вас за выполнение подобных услуг во время забастовки.

В письме также сказано, что шоураннеры, сценаристы и продюсеры обязаны работать до тех пор, пока им не сообщат обратное в письменном виде, что в ходе текущей ситуации, очевидно, противоречит правилам WGA.

Старт забастовки сценаристов уже сильно влияет на многие проекты. Одним из первых пострадавших стал пятый сезон «Очень странных дел», съёмки которого отложили на неопределённый срок.

Комментарии (2)

Ещё на эту тему

37Первые отзывы на «Русалочку»: «Лучшая адаптация Disney!» +«Были разговоры» — Братья Руссо могли снять «Звёздные войны» вместе с Кевином Файги 11Джеймс Ганн рассказал о ненависти Marvel и DC

Тоже интересно

17Эмбер Хёрд в «Аквамене 2»! Первый трейлер сиквела показал Меру в новом костюме 9Том Хиддлстон снимется в продолжении шпионской драмы «Ночной администратор» 11«Настоящий детектив» возвращается! Джоди Фостер и её напарница под дождём в первом тизере четвёртого сезона 37Трейлер «Русалочки» закидали дизлайками 9Потрёпанная Кристина Асмус готовится к дуэли в открывающей сцене чёрной комедии «Райцентр»

Далее на КГ

1
Рельсовый шутер Operation Wolf вернётся в этом году и заглянет в VR
 0
Официально! Лукас покидает NCT и WayV
 0
IU обвиняют в плагиате
 1
Парни из Enhypen играют на конрасте (много фото)
 0
Хёнджин и Виви из Loona выиграли судебное дело против BlockBerry Creative
 4
Европейские комиксы на русском: обзор двух томов BD «Метабароны» от Fanzon
 0
Рецензия и отзывы на игру Star Wars Jedi: Survivor
 2
«Черепашки-ниндзя: Мутантский переполох» — ультимативный подростковый фильм в духе «Леди Бёрд» (фото)
 9
На гребне волны с Джейсоном Стэйтемом на новых постерах экшена «Мег 2»
 12
Ребел Уилсон теперь может браться за роли в экшен-комедиях у режиссёра «Неудержимых 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Самый смертоносный охотник в комиксах «Чужой против Хищника» оказался не инопланетянином
 
Новые сериалы недели: маньячный триллер «Фишер» и байопик «Раневская»
 
Группа Brave Girls расформирована: участницы покидают агентство Brave Entertainment
 
Кино Ариэль мечтает о принце в тизере «Русалочки»
 
Кино Концепция изменилась! Disney планирует фильмы по «Звёздным войнам» максимально осторожно
 
Аниме «Ми-ми-ми-мишка 2» — трейлер продолжения исекая про гениальную хики в медвежьей пижаме
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 495: Мастер Чип и Мастер Дейл
 
3ЕВА
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 566: «Вызов», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Питер Пэн и Венди»
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 113: Студия Arkane
 
 
1Телеовощи – 494: Гинеколог Ван Дамм
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru