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СЕРИАЛЫ
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Второй сезон «Властелина колец» будут снимать без шоураннера и сценаристов

Источник: Amazon

Бытует мнение, что сценарий сериального «Властелина колец» писали на коленке задней ногой, а люди, ответственные за творческие решения проекта, как минимум профнепригодны. Возможно, именно поэтому новость о том, что из-за забастовки сценаристов доделывать второй сезон «Колец власти» придётся без них, не воспринимается как что-то плохое.

Согласно правилам Гильдии сценаристов Америки во время забастовки они не имеют права выполнять свои обязанности, включая принятие творческих решение. Таким образом, сериал лишился своих шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея. Вместо них рулить съёмками все оставшиеся 19 дней будут продюсер Линдси Вебер и женщины-режиссёры Шарлотта Брандстром,Санаа Хамри и Луиз Хупер.

Однако, как сообщает источник, знакомый с ситуацией, Пэйн и Маккей готовились к такому развитию событий заранее и спланировали всё так, чтобы их отсутствие было максимально незаметным и не повлияло на конечный результат.

Напомним, что съёмки 8-серийного второго сезона «Колец власти» начались ещё в начале октября прошлого года.

Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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