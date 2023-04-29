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Исильдур и его новая спутница на съёмках второго сезона «Властелина колец. Колец власти» (фото)

Съёмки второго сезона эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти» идут своим чередом в Великобритании. И местным фотографам наконец-то удалось засечь на съёмочной площадке одного из исполнителей ключевых ролей Максима Болдри в роли Исильдура, который куда-то бредёт со своей новой спутницей в исполнении Нии Тоул. Кого именно она играет, пока не сообщается.

К актёрскому составу эпика во втором сезоне также присоединились Киаран Хайндс, Рори Киннер и Таня Муди. Шоураннеры у сериала прежние — Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей. Режиссируют новые эпизоды сплошь женщины — Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри и Луиз Хупер.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
Властелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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