«Вампиры средней полосы»: новый режиссёр и подробности третьего сезона

Отечественный онлайн-кинотеатр START готовится к возвращению в активную фазу производства своего многосерийного хита — мистической драмеди «Вампиры средней полосы». Авторы готовят сценарий третьего сезона, режиссировать который будет автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов. Он же, к слову, по-прежнему занимается и текстом сериала.

Главный конфликт в новых эпизодах, по словам Акимова, построят вокруг объявившихся в Смоленске недружественных кровопийц.

Нас ждёт путешествие на Урал, где совсем по другим законам существует та самая вампирская ячейка, откуда в Смоленск приехал Борис Феликсович.

Ну а в жизни главных героев грядут и другие важные перемены:

В третьем сезоне Ольга Анваровна наконец-то родит. И у не` будет очень необычный ребёнок, такой «челомпир» — и человек, и вампир. А ещё во втором сезоне случилось то, чего мы сами не планировали, но чего очень хотели зрители и придумывали множество теорий на этот счёт — воскрешение Женька. Поэтому в третьем сезоне нас ждёт очередная порция общения Святослав Вернидубовича с внучком. Коль уж он его воскресил, то продолжит обучать его жизни.

Даты возвращения у «Вампиров», пока даже приблизительной, пока нет.