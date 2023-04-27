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Епифанцев вторгается в мир женщин в тизере второго сезона «Двух холмов»

Приматы атакуют! Матриархат под угрозой! Онлайн-кинотеатр START выкатил тизер второго сезона «Двух холмов». Успешно стартовавшая в прошлом году комедийная антиутопия вернётся с новыми эпизодами этим летом, а вот точную дату премьеры продолжения сообщат чуть позже.

Новая глава Двух холмов Елена Зоевна навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Номужики не собираются никуда переезжать. И это противостояние приводит к неожиданным последствиям.

В сериале снимаются Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Филипп Бледный, Евгения Дмитриева, Ольга Веникова и Кристина Кучеренко.

Теги
ВидеоДва холма
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Кей-поп
Новости
Комиксы
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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