Епифанцев вторгается в мир женщин в тизере второго сезона «Двух холмов»

Приматы атакуют! Матриархат под угрозой! Онлайн-кинотеатр START выкатил тизер второго сезона «Двух холмов». Успешно стартовавшая в прошлом году комедийная антиутопия вернётся с новыми эпизодами этим летом, а вот точную дату премьеры продолжения сообщат чуть позже.

Новая глава Двух холмов Елена Зоевна навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Номужики не собираются никуда переезжать. И это противостояние приводит к неожиданным последствиям.

В сериале снимаются Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Филипп Бледный, Евгения Дмитриева, Ольга Веникова и Кристина Кучеренко.