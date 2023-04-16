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Юлия Снигирь, Ирина Розанова и Ирина Дубцова в детективе о жизни богачей «Престиж»

Врываемся в благостный мир элиты с его убийственными секретами. Стриминговый сервис START опубликовал тизер детективной драмеди «Престиж» с Ириной Розановой в роли главной расследовательницы. Датой выхода восьмисерийный проект пока не обзавёлся, но обещают скорую премьеру.

В элитном посёлке «Престиж», где в роскошных хоромах проживают так называемые сливки общество, случается убийство. И матёрая детективша Елизавета Егоровна (Розанова) окунается в мир богачей, чтобы выяснить, какие раскрыть тайны, которые держат при себе местные хозяева и их прислуга.

В осталных ролях — Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов и другие. Срежиссировал сериал Сергей Сенцов («Физрук», «1703») по сценарию Дениса Уточкина, Марии Меленевской и Тимура Эзугбаи.

Теги
ВидеоПрестиж
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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