Юлия Снигирь, Ирина Розанова и Ирина Дубцова в детективе о жизни богачей «Престиж»

Врываемся в благостный мир элиты с его убийственными секретами. Стриминговый сервис START опубликовал тизер детективной драмеди «Престиж» с Ириной Розановой в роли главной расследовательницы. Датой выхода восьмисерийный проект пока не обзавёлся, но обещают скорую премьеру.

В элитном посёлке «Престиж», где в роскошных хоромах проживают так называемые сливки общество, случается убийство. И матёрая детективша Елизавета Егоровна (Розанова) окунается в мир богачей, чтобы выяснить, какие раскрыть тайны, которые держат при себе местные хозяева и их прислуга.

В осталных ролях — Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов и другие. Срежиссировал сериал Сергей Сенцов («Физрук», «1703») по сценарию Дениса Уточкина, Марии Меленевской и Тимура Эзугбаи.