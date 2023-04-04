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Первый сезон «Властелина колец. Колец власти» досмотрела всего треть зрителей

Источник: Amazon

Первый сезон самого дорогостоящего сериала в истории по умолчанию не мог стать последним, потому что стриминговый сервис Amazon приобретал права на адаптацию кусочка «Властелина колец» с условием снять хотя бы несколько сезонов. И он их вроде бы пока намерен снимать, даже учитывая тот факт, что успехи первого сезона и успехами-то не назовёшь

Пролить чуть больше света на «достижения» эпика «Кольца власти» помог материал The Hollywood Reporter, в котором указывается, что первый сезон фэнтези о Второй эпохе Средиземья досмотрело до конца всего 37% аудитории, приобщившейся к просмотру сериала вначале. Это касается аудитории США. По миру ситуация чуть лучше — 45%.

Но это никак не повлияет на давно начавшееся производство второго сезона. Оное не слишком успешно продолжается на территории Великобритании. За это время на съёмках случилось уже две трагедии. Не так давно на площадке от остановки сердца скончалась лошадь (и только ленивый не пошутил, что животина умерла от кринжа). А нынче в декорациях сериала начался пожар.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
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