Мидж и Сюзи наслаждаются жизнью на постере финала «Удивительной миссис Мейзел»

Лучшие подруги по жизни и по бизнесу пожинают плоды своих многолетних усилий. Стриминговый сервис Amazon опубликовал жизнерадостный постер пятого — заключительного — сезона ретро-комедии «Удивительная миссис Мейзел». Финальные эпизоды начнут выходить на цифровой платформе 14 апреля.

В последнем сезоне бывшую домохозяйку Мириам «Мидж» Мейзел (Рэйчел Броснахэн) и её менеджера Сюзи Майерсон (Алекс Борштейн) ждёт долгожданный прорыв — она наконец-то отыщет путь на большую сцену и сполна насладится славой.