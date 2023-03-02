Мидж блистает в тизере пятого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Мидж Мейзел наслаждается вниманием, но не всё так однозначно. Стриминговый сервис Amazon опубликовал тизер пятого — заключительного — сезона своего комедийного хита «Удивительная миссис Мейзел» с Рэйчел Броснахэн в главной роли. Финальные эпизоды ретро-истории начнут выходить на цифровой платформе 14 апреля.

Судя по всему, в последнем сезоне главная героиня столкнётся с радостями и горестями статуса звезды комедийной сцены, а именно к этому она стремилась с тех самых пор, когда решила всерьёз посвятить себя выступлениям на публике.

Шоураннерами и создателями сериала выступают Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино. В сериале также снимаются Алекс Борштейн, Тони Шэлуб, Марин Хинкль, Люк Кирби, Джейн Линч, Майло Вентимилья, Джейсон Александер.