Какая-то дичь! Как Сэм Левинсон превратил «Кумира» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в «порно с пытками»

Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон известен своей любовью к избыточно откровенным сценам и обнажёнке с участием Сидни Суини. Но, кажется, в этот раз в попытке эпатировать публику он зашёл слишком далеко — по крайней мере, с десяток человек со съёмок его нового сериала «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd пожаловались изданию Rolling Stone, в подробностях описав творящуюся там дичь.

Провокационная драма об изнанке Голливуда от HBO должна была выйти ещё в прошлом году, но что-то пошло не так — шоураннера Эми Сайметц молчаливо сняли с проекта, когда было готово уже 80% материала, а сериал отправили на масштабные пересъёмки. Тогда это списали на капризы The Weeknd, но, как оказалось, дело было в Левинсоне, чьё творческое видение категорически не совпало с тем, что успели отснять.

Сразу 13 членов актёрского состава и съёмочной группы подтвердили, что постановщик полностью переделал почти законченный сериал — сценарий переписывали около 20 раз, практически каждый день. В итоге трёхмесячные пересъёмки растянулись на полгода, и люди были буквально на грани нервного срыва:

Ближе к концу я был опустошён. Я говорил себе, что не хочу иметь работу, которая заставляет меня плакать каждый день и оставляет на сон два часа. Когда меня тянут в сотню разных направлений — никто не знает, что они делают или что хотят, потому что никто не понимает, что мы снимаем.

Но творящийся там производственный ад — лишь полбеды. Куда больше беспокойства всех участников вызывало то, во что превратилась сама история. Сериал о проблемной старлетке, пытающейся чего-то добиться в этой жестокой индустрии и павшей жертвой основателя культа, скатился до унизительной истории любви с полным отсутствием какого-либо посыла:

Это было похоже на фантазии об изнасилованиях, которые могли быть у любого токсичного мужчины из сериала. Только потом женщина возвращается за добавкой, потому что это делает её музыку лучше.

То, на что я подписывался, было мрачной сатирой на славу: вещи, которым подвергаются звёзды, силы, которые помещают людей в центр внимания. А в итоге это превратилось из сатиры в то, что она высмеивала.

Из сериала о женщине, которая познаёт свою сексуальность, он превратился в сериал о мужчине, который подвергает эту женщину насилию, а ей это нравится.

Зато появилось много обнажёнки и сексуального контента, который присутствующие описывают не иначе, как «тревожный». Чтобы понимать, как далеко зашли фантазии Левинсона: в одной из сцен, которая не вошла в итоговую версию сценария, персонаж The Weeknd бьёт по лицу героиню Депп, на что она улыбается и просит ещё, вызывая у него эрекцию. Ещё одна нереализованная, к счастью для всех нас, задумка включала куриные яйца... которые главная героиня должна была засовывать именно туда, куда все подумали. Если яйцо выпадало, основатель культа отказывался насиловать девушку, а она умоляла его сделать это. К слову, эту сцену не отсняли только потому, что не придумали, как именно поместить яйцо в Лили-Роуз Депп сделать это.

«Что это? Что я только что прочёл?» — подумали все вы… равно как и один из создателей сериала, ёмко охарактеризовавший всю эту дичь как «порно с пытками».

Что ж, совсем скоро «Эйфория» покажется всем наивным сериалом для подростков. Если, конечно, это не лучший в мире прогрев перед премьерой от HBO.