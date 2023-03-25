Элизабет Олсен не хочет быть типичной домохозяйкой в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»

На HBO Max готовится премьера мини-сериала «Любовь и смерть», где Элизабет Олсен сыграла домохозяйку, чьи амбиции возросли. По крайней мере, под таким углом в проекте рассказана основанная на реальных событиях история убийства из ревности. Ведь показать типичный любовный треугольник, где женщина избавляется от соперницы и совершает разрушительные поступки ради мужчины, было бы так несовременно.

Спросите у прошлогодней адаптации аналогичной истории на Hulu с Джессикой Бил и Мелани Лински.

Так что смещаем акценты, дамы и господа. Это не измена, это бунт и способ пойти на риск, это не убийство, а отчаянный крик о помощи и желание вырваться на свободу.

По сюжету Кэнди (Олсен) заводит роман с Алланом (Джесси Племонс). Они договариваются, что эти отношения никак не повлияют на их браки. Конечно же, это не срабатывает. Жену Аллана убивают, начинается расследование. Главная подозреваемая, Кэнди, говорит, что никого не убивала. Следователь ей не верит.

В сериале сыграли Лили Рэйб, Кристен Риттер, Патрик Фьюджит, Оливия Грэйс Эпплгейт, Кира Поцель, Райан Мерфи и Харпер Хит. В числе продюсеров проекта — Николь Кидман.

Премьера сериала «Любовь и смерть» — 27 апреля.