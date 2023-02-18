Элизабет Олсен совершает убийство в трейлере мини-сериала «Любовь и смерть»

На вопрос, почему женщины убивают, можно отвечать не только на Paramount+. Видеосервис HBO Max готовит к выходу мини-сериал «Любовь и смерть», исследующий тёмную сторону американской мечты. В числе сценаристов и продюсеров — создатели «Большой маленькой лжи». Главные роли в сериале сыграли Элизабет Олсен и Джесси Племонс.

Сюжет основан на реальных событиях: домохозяйка Кэнди Монтгомери (Олсен) закалывает свою подругу Бетти Гор (Лили Рэйб) топором из ревности. В прошлом году по мотивам этой истории на Hulu выходил сериал «Кэнди» с Джессикой Бил и Мелани Лински.

В сериале «Любовь и смерть» снялись Оливия Грэйс Эпплгейт, Патрик Фьюджит, Кира Поцель, Харпер Хит, Райан Мерфи и Амели Дэллимор.

Премьера мини-сериала — 27 апреля.