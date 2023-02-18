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Матёрый Кастиэль и готэмская шпана на свежих постерах «Рыцарей Готэма»

Спешите пропустить! Меьше чем через месяц на опустевшем телеканале The CW стоически стартует свежий проект авторов «Бэтвумен» — фантастическая экшен-драма «Рыцари Готэма». В сети появилась пара новых постеров сериала — со «сверхъестественным» Мишей Коллинзом в образе Харви Дента и ансамблевый плакат с главными героями.

Премьера намечена на 14 марта.

Постеры сериала «Рыцари Готэма» Постеры сериала «Рыцари Готэма»

Брюс Уэйн убит, и его мятежный приёмный сын собирает команду из отпрысков врагов Бэтмена. Главных героев единит то, что их всех обвиняют в убийстве Крестоносца в плаще. Теперь самые разыскиваемые «преступники» Готэма должны доказать свою невиновность. Мегаполис без Бэтмена погружается в хаос и беззаконие, но надежда жива в лице команды несправедливо обвинённых изгоев, назвавших себя Рыцарями Готэма.

Актёрский состав сериала возглавляют Оскар Морган, Оливия Роуз Кигэн, Фэллон Смит, Тайлер Дикьяра). Сценарный — Чад Файвэш, Джеймс Стотеро и Натали Абрамс. За производство отвечают Berlanti Productions и Warner Bros. Television. В исполнительных продюсерах значатся — Грег Берланти и Сара Шехтер.

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ГалереяРыцари Готэма
Комментарии (2)

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