«Тёмная Лига Справедливости» Джей Джей Абрамса — всё

Почти три года назад — весной 2020-го — потоковый сервис HBO Max запустил в разработку сериал по Тёмной Лиге Справедливости, которым собиралась заняться Bad Robot Productions Джей Джей Абрамса. Но то было при старом режиме Warner Bros. С тех пор утекло много воды и кадров из студии.

По информации издания THR, о проекте совершенно точно можно забыть, как забыли о нём новые руководители экранной вселенной DC. И сделать это не так уж сложно — всё равно информации об этой разработке за последнее время не поступало.

Тёмная Лига Справедливости — одна из самых известных команд во вселенной DC Comics, боровшаяся со сверхъестественными угрозами. Её первое появление состоялось в одноимённом комиксе 2011 года. В первый состав входили Джон Константин, Шейд, Мертвец, Мадам Ксанаду и Затанна. Позже в команде гостило множество других супергероев и антигероев, включая Болотную тварь, Рэйвен и Франкенштейна.