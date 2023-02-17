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Бен Барнс доминирует на постере второго сезона фэнтези «Тень и кость»

В сети появились свежие промо-материалы второго сезона фэнтези «Тень и кость»: постер и полуминутный отрывок, из которого вы узнаете как минимум две вещи: во-первых, у выжившего Дарклинга появились новые друзья, а во-вторых, у Netflix до сих пор не поднимается рука как следует изуродовать Бена Барнса. Но всё же генеральские шрамы выглядят посолиднее, чем «увечья» Билли Руссо из «Карателя».

Свежие эпизоды экранизации книжной серии Ли Бардуго, вдохновлявшейся историей и эстетикой царской России, выходит на цифровой платформе 16 марта.

Постер:

Постеры сериала «Тень и кость»
Теги
ГалереяТень и кость
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Источник фотографий: Depositphotos

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