Алина и её кавалер на свежем кадре из второго сезона фэнтези «Тень и кость»

Портал Entertainment Weekly поделился эксклюзивным свежим кадром из второго сезона фэнтези «Тень и кость» с главной героиней Алиной (Джесси Мей Ли) и её другом детства Малом (Арчи Рено). Заклинательница и следопыт наивно предполагают, что избавились от Дарклинга (Бен Барнс), а значит, впереди у них неприятное открытие.

Свежие эпизоды царьпанк-фэнтези по романам Ли Бардуго появятся на стриминговой платформе Netflix 16 марта.

В приключенческом фэнтези юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти родную Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном с монстрами. Но достичь желаемого непросто, когда вокруг враги, а даром ещё нужно научиться владеть.

Шоураннерами второго сезона значатся Эрик Хайссерер и Деган Фриклинд. В касте также значатся Амита Суман, Фредди Картер, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд, Саймон Сирс, Льюис Тан, Анна Леонг Брофи, Патрик Гибсон и Джек Вулф.