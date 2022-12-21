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Финальный сезон «Снегопада» получил дату выхода

Источник: FX

Кабельный канал FX сообщил точную дату старта шестого — заключительного — сезона наркодрамы «Снегопад». Первый и второй эпизоды из десятисерийного финала появятся на малых экранах 22 февраля.

Криминальная драма рассказывает о Лос-Анджелесе 80-х, когда жизнь мегаполиса навсегда изменила кокаиновая лихорадка. Полиция пытается сдерживать наркоэпидемию, но задача практически невыполнима. Обогащающийся на чужой зависимости глава наркодилеров Фрэнклин Сэйнт (Демсон Идрис) постепенно осознаёт, сколько вреда наносит его бизнес людям и городу, который он любит. События финала разворачиваются в 1986-ми отметятся жестокой междоусобицей в семействе Сэйнтов.

В сериале также снимаются Картер Хадсон, Серхио Перис-Менчета, Эмили Риос и другие. Шоураннерами проекта выступают Эрик Амадио и Дэйв Андрон («Правосудие»). Производственным процессом руководит FX Productions.

Теги
Снегопад
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2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
 
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