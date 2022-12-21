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СЕРИАЛЫ
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Тимоти Олифант на первом кадре продолжения драмы «Правосудие»

В начале года мы узнали о возвращении на экраны криминальной драмы «Правосудие», а сегодня можем полюбоваться первым кадром из продолжения. Эксклюзивный снимок с Тимоти Олифантом в образе Рейлана Гивенса опубликовал портал Entertainment Weekly.

Кадры из сериала «Правосудие»

В основе новых эпизодов — роман Элмора Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit. Рейлан Гивенс живёт и работает в Майями, но случайная встреча приводит его в Детройт, где ему предстоит столкнуться с опасным преступником-социопатом Клементом Мэнселлом, который однажды успешно избежал встречи с правосудием и намерен повторить этот трюк.

Шоураннерами выступают Дэйв Андрон и Майкл Диннер (он же режиссирует). Оба вместе с создателем сериала Грэмом Йостом, Сарой Тимберман и Карлом Беверли числятся исполнительными продюсерами проекта.

Теги
ГалереяПравосудие
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