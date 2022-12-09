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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Фэнтези «Тень и кость» возвращается весной (фото)

Вдохновлённое царской Россией фэнтези «Тень и кость» по романам Ли Бардуго напоминает о себе свежими промо-материалами и важным информационным обновлением. Второй сезон разжился кадрами с основными персонажами, а также точной датой выхода — сериал вернётся на стриминговый сервис Netflix 16 марта.

Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость»

В приключенческом фэнтези юная сирота Алина Старков открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти родную Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном с монстрами. Но достичь желаемого непросто, когда вокруг враги, а даром ещё нужно научиться владеть.

Кадры из сериала «Тень и кость» Кадры из сериала «Тень и кость»

В сериале шоураннеров Эрика Хайссерера и Дегана Фриклинда снимаются Джесси Мей Ли, Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд, Саймон Сирс, а также Льюис Тан, Анна Леонг Брофи, Патрик Гибсон и Джек Вулф. Бардуго и Шон Леви — исполнительные продюсеры проекта.

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ГалереяТень и кость
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