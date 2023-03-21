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Время сиять! Вышел трейлер пятого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

История талантливой, находчивой и трудолюбивой Мидж Мейзел подходит к концу, но финал обещает быть счастливым. В Потоковый сервис Amazon выпустил трейлер многосерийной комедии «Удивительная миссис Мейзел» с Рэйчел Броснахэн в главной роли. Заключительные серии начнут выходить 14 апреля.

В последнем сезоне главную героиню ждёт тот самый прорыв — она наконец-то очутится в свете софитов и сполна насладится славой. Но без трудностей, конечно, не обойдётся — у любой сияющей медали есть обратная сторона.

Шоураннерами и создателями сериала выступают бессменные Эми Шерман-Палладино и Дэниел Палладино. В актёрском составе также значатся Алекс Борштейн, Тони Шэлуб, Марин Хинкль, Люк Кирби, Джейн Линч, Майло Вентимилья и Джейсон Александер.

Теги
ВидеоУдивительная миссис Мейзел
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Источник фотографий: Depositphotos

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