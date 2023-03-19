Бабья «Сила»: триллер с Тони Коллетт о бьющихся током женщинах выйдет в конце марта (трейлер)

Долго добиравшийся до зрителя сериал о женском могуществе таки на пороге. Видеосервис Amazon начнёт показ первого (и почти наверняка последнего) сезона фантастического триллера «Сила» с Тони Коллетт и Джоном Легуизамо 31 марта.

И дабы проникнуться электризующей силой феминизма, можете заценить трейлер этого бесподобного проекта:

Экранизация одноимённого романа Наоми Олдерман рассказывает о параллельной реальности, где все девочки-подростки из-за внезапной генетической мутации получают особую силу — способностью бить окружающих электрическим током. Позже выясняется, что эту самую силу они способны пробуждать и в женщинах старшего возраста. Главные героини истории — юная сиротка Элли из США, дочь лондонского гангстера Рокси, нигерийская журналистка Танде и мэр Сиэтла Марго Клири-Лопес (Колетт).

Олдерман возглавляет сценарную команду проекта, состоящую исключительно из женщин. Режиссёр — Рид Морано («Рассказ служанки»).