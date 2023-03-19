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СЕРИАЛЫ
193

Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 марта

Источник: HBO
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1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 111: Deus Ex
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 559: «Оскар-2023», «Король и Шут», документалка Джона Хилла, «О чём говорят мужчины 4»
 
4Ноль кадров в секунду – 465: Бисексуальное ухо
 
 
3ЕВА
 
 
5Телеовощи – 487: Мастер декапитации
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 558: «Человек-муравей 3», подростки Черепашки-ниндзя, вредный дед Том Хэнкс, «Говорят женщины»
 
0Ноль кадров в секунду – 464: Хоррор с паркуром
 
6ЕВА – 519: Динамический пёс
 
1Телеовощи – 486: Сасай кудасай
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 557: «Марш утренней зари», «Стук в дверь», «Кит», новые фильмы по «Властелину колец»
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