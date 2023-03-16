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Гриши и простые смертные на постерах второго сезона фэнтези «Тень и кость»

Колдун Бен Барнс и остальные, не особенно интересные персонажи получили персональные плакаты накануне премьеры второго сезона фэнтези «Тень и кость» по романам Ли Бардуго. Сериал в поджанре царьпанк продолжит историю юной избранной Алины Старков (Джесси Мей Ли) уже сегодня — свежие эпизоды вот-вот появятся на цифровой платформе Netflix.

Постеры сериала «Тень и кость» Постеры сериала «Тень и кость» Постеры сериала «Тень и кость» Постеры сериала «Тень и кость» Постеры сериала «Тень и кость» Постеры сериала «Тень и кость»

За второй сезон отвечают шоураннеры Эрик Хайссерер и Деган Фриклинд. Вольная адаптация литературного первоисточника поведает о новых приключениях главной героини, её старых и новых врагов и союзников. Ну и, конечно, расскажет о новых злодействах Дарклинга в исполнении Барнса.

Теги
ГалереяТень и кость
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Источник фотографий: Depositphotos

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