Приключения, опасности и большое колдунство в трейлере второго сезона фэнтези «Тень и кость»

Что бы в итоге из себя ни представлял второй сезон фэнтези «Тень и кость», трейлер ему смонтировали грамотно. Потоковый сервис опубликовал презентационный ролик продолжения истории об Алине Старков (Джесси Мей Ли) и её великом противостоянии с Дарклингом (Бен Барнс). Свежие эпизоды царьпанка по романам Ли Бардуго выходят 16 марта.

Шоураннерами второго сезона выступают Эрик Хайссерер и Деган Фриклинд. В актёрском составе также значатся Арчи Рено, Амита Суман, Фредди Картер, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд, Саймон Сирс, Льюис Тан, Анна Леонг Брофи, Патрик Гибсон и Джек Вулф.