Человек-муравей и Мэрил Стрип в тизере третьего сезона «Убийств в одном здании»

Неожиданный хит от Hulu, максимально ламповая детективная комедия «Убийства в одном здании», продолжает удерживать заданную с самого начала планку. В предстоящем третьем сезоне Стиву Мартину, Селене Гомес и Мартину Шорту с этим помогут не кто-нибудь, а Мэрил Стрип и Пол Радд. Пожалуй, столь мощного пополнения у сериала ещё не было.

Первый тизер продолжения обещает увлекательное зрелище:

В прошлом в то самое здание уже заглядывали Джейн Линч, Стинг, Тина Фей, Кара Делевинь, Эми Шумер, Натан Лейн и Эми Райан. Кто-то из них наверняка ещё вернётся в новых эпизодах. Дата их выхода пока не сообщается.