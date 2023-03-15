Воссоединение «Настоящего детектива»: Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон исследуют свою глубокую связь на Apple TV+

Пока расово-правильный создатель «Лунного света» снимает гендерно-верный 4 сезон «Настоящего детектива», пытаясь не испортить его окончательно, Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон замутили проект, который будет действительно интересен зрителям.

Близкие друзья подписались на новый комединый сериал Apple TV+ о странной, но прекрасной связи между… Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном. Дружба главных героев подвергается серьёзному испытанию на прочность, когда их семьи пытаются жить вместе на ранчо Мэттью в Техасе.

Из официального описания не совсем понятно, действительно ли актёры играют вымышленные версии самих себя — Apple пока это никак не комментирует.

Создателем 10-серийного проекта значится Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик»), а Макконахи и Харрельсон помимо всего прочего выступают исполнительными продюсерами сериала.