«Настоящий детектив» возвращается! Джоди Фостер и её напарница под дождём в первом тизере четвёртого сезона

Если кто-то и мог вернуть «Настоящего детектива» к жизни, то это кто-то вроде Джоди Фостер в главной роли. Её напарником, разумеется, тоже будет женщина — честь выпала Кали Рейс, в прошлом профессиональному боксёру. Ну а распутывать дела этим двоим предстоит на Аляске, так что, будет мрачно и холодно, как и полагается — смотрим первый тизер четвёртого сезона и проникаемся атмосферой:



779

0%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 720p1,4 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t52077" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Создатель первых сезонов Ник Пиццолатто от дел отошёл, и теперь вместо него Барри Дженкинс («Лунный свет») и Исса Лопес («Тигры не боятся»). Ну а компанию Фостер и Рейс составят Фиона Шоу («Андор», «Убивая Еву») и Кристофер Экклстон («Доктор Кто»).

И первый официальный кадр вдогонку: