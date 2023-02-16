«Настоящий детектив» возвращается! Джоди Фостер и её напарница под дождём в первом тизере четвёртого сезона

Если кто-то и мог вернуть «Настоящего детектива» к жизни, то это кто-то вроде Джоди Фостер в главной роли. Её напарником, разумеется, тоже будет женщина — честь выпала Кали Рейс, в прошлом профессиональному боксёру. Ну а распутывать дела этим двоим предстоит на Аляске, так что, будет мрачно и холодно, как и полагается — смотрим первый тизер четвёртого сезона и проникаемся атмосферой:
Создатель первых сезонов Ник Пиццолатто от дел отошёл, и теперь вместо него Барри Дженкинс («Лунный свет») и Исса Лопес («Тигры не боятся»). Ну а компанию Фостер и Рейс составят Фиона Шоу («Андор», «Убивая Еву») и Кристофер Экклстон («Доктор Кто»).
И первый официальный кадр вдогонку:
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