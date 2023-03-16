Гейство закрыли: «Уиллоу» завершился на первом сезоне

Неужели же никому не пришлись по душе юные лесбиянки и какие-то другие персонажи в мире волшебства? Прогрессивная семейная аудитория стримингового сервиса Disney+ до того вяло смотрела многосерийный сиквел фэнтези «Уиллоу», что проект загнулся после первого сезона. Беда-то какая.

Восьмисерийное продолжение рассказывало о событиях 20 лет спустя. Волшебнику Уиллоу (Уорвик Дэвис), когда-то спасшему от могущественной колдуньи малютку Элору, пришлось снова отправиться в большое путешествие, чтобы вступить в неравный бой с силами зла и отыскать похищенного принца. Но как выяснилось, и выбираться из дому не стоило.

В сериале также снялись Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни, Джоэнн Уэлли, Кристиан Слейтер и другие. Сценаристами и шоураннерами проекта выступили Джон Кэздан («Хан Соло») и Венди Мерикл («Стрела»).