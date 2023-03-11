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Первый рекаст «Сорвиголовы»: Сандрин Холт играет Ванессу Фиск в «Рождённом заново»

Источник: Paramount

Вслед за новостями о начале съёмок ребута «Сорвиголовы» и возвращении Джона Бернтала к роли Карателя появились и другие новости кастинга. Точнее, рекастинга. Айелет Зорер не вернётся к роли Ванессы Фиск в «Рождённом заново». В сериале от Disney+ персонажа сыграет Сандрин Холт («24 часа»).

Не исключено, что в ближайшем будущем выяснится, кого же подыскали на замену Деборе Энн-Уолл (Карен Пейдж) и Элдену Хенсону (Фогги Нельсон). Если, конечно, эти персонажи вообще числятся в сюжете.

Сценарий новой версии «Сорвиголовы» написали Джилл Бланкеншип («Стрела», «Наоми») и Грейнн Годфри («Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня»). Первый эпизод ребута режиссирует Майкл Куэста («Декстер», «Родина»)

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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