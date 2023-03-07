«Сорвиголова: Рождённый заново»: Каратель вернётся, Карен Пейдж — нет

Портал The Hollywood Reporter сообщает, что Джон Бернтал вернётся в образе Карателя в «Сорвиголове: Рождённом заново» для видеосервиса Disney+. Это, вроде как, хорошая новость. И плохая: Дебора Энн-Уолл и Элден Хенсон не вернутся. Судьба их персонажей тоже неизвестна — то ли рекаст, то ли Карен Пейдж и Фогги Нельсон в сериале вовсе не появятся.

В сюжет, о котором пока ничего не сообщается, вернётся адвокат-линчеватель Мэтт Мёрдок в исполнении Чарли Кокса, а также Кингпин, которого снова сыграет Винсент Д’Онофрио. Также в актёрском составе значится Никки М. Джеймс. Премьера запланирована на весну 2024-го.

Сценарий проекта, напомним, готовят Джилл Бланкеншип («Стрела», «Последний корабль», «Наоми») и Грейнн Годфри («Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня»).