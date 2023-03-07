 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Боевик с Джерардом Батлером «Крушение» получит сиквел без Джерарда Батлера Атлетическая режиссура Майкла Б. Джордана — свежий ролик фильма «Крид 3» Брат с сестрой: Вин Дизель и Даниэла Мелшиор возвещают о премьере трейлера «Форсажа 10» (фото) Это финал: Барри Аллен и его команда на свежем постере сериала «Флэш» Злой как чёрт Утред на постере полнометражного фильма по мотивам сериала «Последнее королевство»
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
542

«Сорвиголова: Рождённый заново»: Каратель вернётся, Карен Пейдж — нет

Источник: Netflix

Портал The Hollywood Reporter сообщает, что Джон Бернтал вернётся в образе Карателя в «Сорвиголове: Рождённом заново» для видеосервиса Disney+. Это, вроде как, хорошая новость. И плохая: Дебора Энн-Уолл и Элден Хенсон не вернутся. Судьба их персонажей тоже неизвестна — то ли рекаст, то ли Карен Пейдж и Фогги Нельсон в сериале вовсе не появятся.

В сюжет, о котором пока ничего не сообщается, вернётся адвокат-линчеватель Мэтт Мёрдок в исполнении Чарли Кокса, а также Кингпин, которого снова сыграет Винсент Д’Онофрио. Также в актёрском составе значится Никки М. Джеймс. Премьера запланирована на весну 2024-го.

Сценарий проекта, напомним, готовят Джилл Бланкеншип («Стрела», «Последний корабль», «Наоми») и Грейнн Годфри («Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня»).

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

11Новый «Сорвиголова» получил сценаристок «Стрелы» и «Флэша» 8Не такой кровавый, но по-прежнему мрачный: Чарли Кокс рассказал о ребуте «Сорвиголовы» на Disney+

Тоже интересно

2И порно, и задорно: трейлер нового обновления коспоэпика Subverse 0«Собачий сигнал» — анонс серьёзного аниме про милых пёселей и уход за ними 15«Форсаж 4»: возвращение всей семьи и Галь Гадот на десерт (видео) 2Новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2 показали интерфейс, локации и врагов 10Карл Маркс против буржуя в ролике Atomic Heart, представляющем умение «Шокер»

Далее на КГ

0
Билл Хейдер прощается с «Барри» — вышел тизер финального сезона драмеди
 1
«Идеальное кино» — критики нахваливают «Крик 6» в финальном трейлере
 1
Злой как чёрт Утред на постере полнометражного фильма по мотивам сериала «Последнее королевство»
 1
Ни Киану Ривза, ни сериала — Hulu отказался от «Дьявола в белом городе» Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе
 0
Юджу представила клип на заглавную песню Without U
 6
«Аватар: Путь воды» утвердил точную дату выхода на цифре (видео)
 6
Ещё больше приключений в финальном трейлере фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»
 0
Marvel раскрывает первые подробности о том, почему Человек-паук и Мэри Джейн расстались
 0
КГ играет: Devil May Cry 3, часть 2
 3
Marvel открывает специальное подразделение студии 20th Century Studios с «Планетой обезьян», «Чужим» и «Хищником»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Педро Паскаль и Грогу отправляются в приключение в свежем тизере третьего сезона «Мандалорца»
 
Кино Какие-то бабки-болельщицы вышибут «Аватар 2» с первого места в американском прокате
 
Новый альбом TXT The Name Chapter: Temptation на первой строчке Billboard Hot 200
 
Кино Бэтвинг Майкла Китона на свежем промо «Флэша» с Эзрой Миллером (фото)
 
Аниме Анонс второй части третьего сезона аниме «Волшебник-воин Орфен»
 
Кино «Титаник» и «Аватар 2» выясняют отношения в американском прокате, но выигрывает раздевающийся Ченнинг Татум
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 486: Сасай кудасай
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 557: «Марш утренней зари», «Стук в дверь», «Кит», новые фильмы по «Властелину колец»
 
7Ноль кадров в секунду – 463: Возвращение атомносердечного подкаста
 
1ЕВА – 518: Абсолютное гейство
 
2Телеовощи – 485: Куриная красная линия
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 556: Трейлер «Тетриса», анонс нового «Хеллбоя», «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Ноль кадров в секунду – 462: Атомносердечный подкаст
 
 
3ЕВА – 517: ...And it's gone!
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru