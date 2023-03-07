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Ни Киану Ривза, ни сериала — Hulu отказался от «Дьявола в белом городе» Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе

Источник: Lionsgate

Мытарства адаптации триллера Эрика Ларсона закончились на печальной ноте. По крайней мере если речь идёт о потоковом сервисе Hulu, который отказался от восьмисерийного проекта «Дьявол в белом городе», продюсерами которого значатся Леонардо Дикаприо и Мартин Скорсезе. Впрочем, ABC Signature не сдаётся и надеется отыскать мини-сериалу новое пристанище.

Одноимённая книга повествует о представителях «позолоченного века»: архитекторе и серийном убийце, чьи судьбы пересеклись на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго. В центре мрачной истории — блестящий архитектор Дэниел Бёрнем, стремящийся запечатлеть своё имя в истории, и обаятельный доктор Генри Холмс — безжалостный маньяк, превративший один из городских отелей в наполненный смертельными ловушками «замок убийств».

В прошлом январе сообщалось, что маньяка в сериале сыграет Киану Ривз, но в октябре выяснилось, что актёр от роли отказался.

Сценаристом и шоураннером адаптации числился Сэм Шоу («Касл-Рок»), а режиссёром — Тодд Филд («Карнавал»). Съёмки должны были начаться в этом году, а премьеру планировали в следующем.

Теги
Дьявол в белом городе
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