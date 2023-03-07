Злой как чёрт Утред на постере полнометражного фильма по мотивам сериала «Последнее королевство»

Стриминг Netflix обнародовал первый постер полнометражного исторического эпика «Семь королей должны умереть», который является сюжетным продолжением очень приличного сериала «Последнее королевство»:

На протяжении 5 сезонов «Последнее королевство» рассказывало о мытарствах главного героя Утреда, который хотел от жизни самую малость — вернуть назад свою семейную крепость. В это же время Англия переживала непростой момент формирования нации и объединения земель под одним владыкой.

Сюжет ленты расскажет, как Утред и его верные воины попробуют навести порядок в Англии после смерти короля Эдварда.

Премьера на платформе состоится 14 апреля.