Элли из The Last of Us похвалила Элли из сериала: «Она охренеть как хороша»

Создатели многосерийной экранизации игрового хита The Last of Us постарались не только насолить фанатам первоисточника кастингом, но и пристроить на эпизодические роли в «Одних из нас» актёров, подаривших свои голоса и движения персонажам первоисточника.

Одной из приглашённых звёзд стала Эшли Джонсон, сыгравшая в The Last of Us Элли, — в финальном эпизоде первого сезона ей досталась партия Анны, матери сериальной главной героини в исполнении Беллы Рэмси. И Джонсон бесконечно гордится тем, что у неё такая преемница:

Считаю, никто другой и не смог бы сыграть эту роль. Я наконец-то посмотрела финальный эпизод, и Белла просто охренеть как хороша. Я от неё в полнейшем восторге. Это прозвучит очень странно, но я горжусь ею, чувствую с ней связь. Думаю, потому что мы обе очень любим главную героиню. И мне кажется, сейчас у них с Элли так много общего… У нас с Беллой очень мощная связь, и я просто поражена её работой. Она невероятная актриса.

Похвала высшей категории получена, поэтому сами понимаете, никаких разговоров о рекастинге и быть не может. Тем более что шоураннеры Крэйг Мазин и Нил Дракманн на эту тему уже высказались, мол, и не надейтесь. Второй сезон вы проведёте в компании Беллы Рэмси и других квиров постапокалипсиса.