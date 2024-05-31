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«Медведь» открывает двери для первых посетителей в трейлере третьего сезона

Как известно, слишком много хозяек на кухне ведёт к хаосу. Стриминговый сервис Hulu и кабельный канал FX опубликовали полноценный трейлер третьего сезона ресторанной драмеди «Медведь». Обласканный критиками, зрители и осыпанный наградами сериал возвращается на экраны 27 июня.

Третий сезон выйдет в день премьеры целиком. К своим ролям вернутся все участники основного актёрского состава: Джepeми Aллeн Уaйт, Эбoн Mocc-Бaкpaк, Aйo Эдeбиpи, Лaйoнeл Бoйc, Лизa Koлoн-Зaяc, Эбби Эллиoт, Mэтти Mэтиcoн и Oливep Плaтт.

Теги
ВидеоМедведь
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Источник фотографий: Depositphotos

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