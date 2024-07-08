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«Футурама» возвращается в трейлере двенадцатого сезона

Стриминговый сервис Hulu выкатил трейлер двенадцатого сезона культового анимационного сериала «Футурама». И даже дату возвращения сообщил — новые эпизоды зрительского любимчика начнут выходить 29 июля.

В составе озвучки 10-серийного продолжения, к счастью, знакомые всё лица: Билли Уэcт, Джoн Ди Maджиo, Kэти Caгaл, Tpecc Maкнилл, Mopиc Лaмapш, Лopeн Toм, Фил Лaмapp и Дэвид Xepмaн. Проектом заведуют его создатели Mэтт Гpoyнинг и Дэвид Koэн.

И постер:

Постеры сериала «Футурама»
Теги
ВидеоФутурама
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