Стриминговый сервис Hulu выкатил трейлер двенадцатого сезона культового анимационного сериала «Футурама». И даже дату возвращения сообщил — новые эпизоды зрительского любимчика начнут выходить 29 июля.
В составе озвучки 10-серийного продолжения, к счастью, знакомые всё лица: Билли Уэcт, Джoн Ди Maджиo, Kэти Caгaл, Tpecc Maкнилл, Mopиc Лaмapш, Лopeн Toм, Фил Лaмapp и Дэвид Xepмaн. Проектом заведуют его создатели Mэтт Гpoyнинг и Дэвид Koэн.
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