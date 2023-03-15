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Во втором сезоне «Одних из нас» не будет рекаста Элли

Источник: HBO

Между первой и второй частями игры The Last of Us есть пятилетний разрыв, поэтому у поклонников сериала «Одни из нас» возник вопрос, будет ли рекаст Элли (Белла Рэмси) во втором сезоне, но на пресс-конференции, посвящённой проекту, Крэйг Мазин и Нил Дракманн всех успокоили: замен не планируется.

На съёмочной площадке приходится уподобляться суррогатному отцу. Когда Белла присоединилась к проекту, ей было 17 лет. Сейчас ей 19, как и Элли в The Last of Us Part II. Люди говорили: «Она не похожа на персонажа». Я отвечал: «Неважно, просто смотрите, что будет. Просто смотрите». Теперь они видят, но фоновый барабанный бой тревожности не утихает. Всё, что я могу на это ответить: я очень стараюсь делать свою работу как можно лучше. Я тоже переживаю, если вы чем-то обеспокоены, и в итоге мы всё обсуждаем.

Второй сезон будет отличаться от игры так же, как и этот. Порой различия будут радикальными, а иногда незначительными. Но он будет сделан по-своему. Не следуя игре в точности. Второй сезон будет таким, каким мы с Нилом хотим его снять. Снять вместе с Беллой.

 
Крэйг Мазин

Нил Дракманн добавил, что не видит никого другого в этой роли.

Когда мы создавали игру, я чувствовал, что нам невероятно повезло найти Эшли Джонсон. Не могу представить Элли другой. Потом это же ощущение было при встрече с Беллой. Для нас стало огромной удачей её участие в проекте. Мы могли бы пересмотреть её участие в сериале лишь по одной причине. Если бы она сказала: «Я не хочу больше работать с вами, ребята». Но даже после этого не уверен, что мы согласились бы её отпустить без уговоров передумать.(Смеётся).

 
Нил Дракманн

В финальной серии первого сезона «Одних из нас» зрители могли видеть сразу двух Элли. Эшли Джонсон сыграла в проекте HBO маму героини Беллы Рэмси.

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Одни из нас
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