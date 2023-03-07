Джоэл и Элли идут до конца в трейлере финала первого сезона «Одних из нас»

С выходом восьмой — предпоследней — серии первого сезона «Одних из нас» выпустили и превью девятого эпизода, которым завершится открывающая телеглава постапокалиптического триллера о «грибном» царстве и его жестоких обитателях.

Очухавшийся Джоэл (Педро Паскаль) и его юная боевая спутница Элли (Белла Рэмси) столкнутся с новыми опасными препятствиями, однако твёрдо намерены идти до конца. Нельзя же допустить, чтобы их смертельно рискованное путешествие оказалось бесполезным.

Исполнительница главной роли уже пообещала противоречивый финал первого сезона, мол, зрительские мнения о нём почти наверняка разделятся.