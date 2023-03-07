 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Атлетическая режиссура Майкла Б. Джордана — свежий ролик фильма «Крид 3» Ролевые игры для тех, кто стесняется Идрис Эльба страдает и расследует в трейлере детектива «Лютер: Падшее солнце» Самый подробный взгляд на героиню Даниэлы Мелшиор в «Форсаже 10» (фото) КГ играет: Mega Man Battle Network
• • •
 
СЕРИАЛЫ
288

Джоэл и Элли идут до конца в трейлере финала первого сезона «Одних из нас»

С выходом восьмой — предпоследней — серии первого сезона «Одних из нас» выпустили и превью девятого эпизода, которым завершится открывающая телеглава постапокалиптического триллера о «грибном» царстве и его жестоких обитателях.

Очухавшийся Джоэл (Педро Паскаль) и его юная боевая спутница Элли (Белла Рэмси) столкнутся с новыми опасными препятствиями, однако твёрдо намерены идти до конца. Нельзя же допустить, чтобы их смертельно рискованное путешествие оказалось бесполезным.

Исполнительница главной роли уже пообещала противоречивый финал первого сезона, мол, зрительские мнения о нём почти наверняка разделятся.

Теги
ВидеоОдни из нас
Комментарии

Ещё на эту тему

12Махершала Али почти сыграл Джоэла в «Одних из нас» 17Белла Рэмси готовит зрителей к противоречивому финалу первого сезона «Одних из нас» 59Лесбиянка Райли из «Одних из нас» пристыдила гомофобов: «Не нравится — не смотрите»

Тоже интересно

1«Аркнайтс» — анонс второго сезона 2«Я отдала девственность Соущи Садзанами» — авторы, сэйю и дата выхода очередного телевизионного хентая сезона 9В сеть просочился премьерный трейлер Dead Space 3У нового Хеллбоя появилась горячая подружка — звезда сериала «Обитель зла»

Далее на КГ

1
«Топ Ган» заглянет в фильм «Миссия невыполнима 8» (фото)
 0
Колин Фаррелл в образе Пингвина на съёмках спин-оффа «Бэтмена» (фото)
 0
Бежим по подземелью от дракона! Новый постер фильма «Подземелья и драконы»
 0
Девушки из NewJeans стали глобальными амбассадорами Levi's
 0
Cravity подхватила ритм любви (видео)
 2
Гоша Куценко и Кристина Орбакайте готовят Судный день в свежем трейлере комедии «Любовь-Морковь. Восстание машин»
 4
Приянка Чопра и Ричард Мэдден пускаются во все тяжкие в трейлере боевика «Цитадель» братьев Руссо
 0
Любимый фанатами Призрачный гонщик Дэнни Кетч возвращается с новыми костюмом и черепом
 6
Сценарий нового сериала «СТС» написала нейросеть
 3
В российский Steam вернулись Marvel's Guardians of the Galaxy, Tomb Raider и Deus Ex
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Джейсон Момоа, Бри Ларсон и «вернувшийся» Пол Уокер в первом трейлере «Форсажа 10»
 
Кино Худшие из худших: «Блондинка», «Морбиус», «Пиноккио» и другие номинанты на «Золотую малину»
 
Кино Джеки Чан обещает: «Час пик 4» уже в разработке
 
Кино Оптимус Прайм, Бамблби и Мираж в свежем тизере «Трансформеров: Восхождения звероботов»
 
Кино Соблазнительная Обри Плаза и хмурый Адам Драйвер на съёмках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы (фото)
 
«Тепло наших тел» может превратиться в сериал
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 486: Сасай кудасай
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 557: «Марш утренней зари», «Стук в дверь», «Кит», новые фильмы по «Властелину колец»
 
7Ноль кадров в секунду – 463: Возвращение атомносердечного подкаста
 
1ЕВА – 518: Абсолютное гейство
 
2Телеовощи – 485: Куриная красная линия
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 556: Трейлер «Тетриса», анонс нового «Хеллбоя», «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Ноль кадров в секунду – 462: Атомносердечный подкаст
 
 
3ЕВА – 517: ...And it's gone!
 
0Ноль кадров в секунду – .отрывок: Впечатления: Atomic Heart
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru