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Белла Рэмси готовит зрителей к противоречивому финалу первого сезона «Одних из нас»

Источник: HBO

Первый сезон постапокалиптического триллера «Одни из нас» собрал достаточно противоречивых отзывов, но в интервью Vogue исполнительница роли Элли Белла Рэмси уверяет, что самое страшное ещё впереди.

Актриса назвала работу над восьмым эпизодом проекта изнурительной, сказав, что это был один из лучших дней на съёмочной площадке, потому что ей нравится бросать себе профессиональный вызов.

Избегая спойлеров, Рэмси добавила, что финал сезона станет для поклонников сериала испытанием.

Отношение зрителей к восьмому эпизоду будет сильно разниться, очень сильно.

Встреча с неизбежным произойдёт уже сегодня, 5 марта.

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Одни из нас
Комментарии (8)

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