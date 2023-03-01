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Лесбиянка Райли из «Одних из нас» пристыдила гомофобов: «Не нравится — не смотрите»

Источник: HBO

Неужели вы не понимаете, что максимальная репрезентативность психосексуальных девиаций в сериалах — это важно? Если не понимаете, то вам не место в стройных рядах прогрессивных поклонников «Одних из нас». Это вам не только Белла Рэмси, Ник Офферман и создатели сериала расскажут. Актриса на час Сторм Рид тоже включилась в борьбу со зрительским невежеством.

В беседе с Variety актриса, сыгравшая плохо кончившую юную лесбиянку Райли, высказалась насчёт критики в адрес седьмого эпизода, рассказавшего о первой любви Элли.

Повторю за Беллой Рэмси, прокомментировавшей третий эпизод: не нравится — не смотрите. Мы рассказываем о важных вещах. Мы рассказываем о жизненном опыте, и ради этого я живу. Это и есть показатель хорошего сценария — рассказывать о живущих в нашем мире людях. На дворе 2023 год. Если вы озабочены тем, кого я люблю, то я попросила бы вас расставить свои приоритеты. В мире столько вещей, о которых стоит беспокоиться. Так почему вас волнует, что эти подростки — да и вообще кто угодно — любят друг друга? Любовь прекрасна, и то, что кому-то вздумалось её критиковать — просто бред.

Короче, не жалуйтесь. Просто будьте благодарны, что та самая прекрасная любовь настигла уже приевшихся геев-лесбиянок. Пока.

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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