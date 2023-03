Первые кадры финального эпизода «Одних из нас» показали оригинальную Элли из игры

Поклонники The Last of Us, конечно, рассчитывали, что актёры, с помощью которых были созданы игровые образы Джоэла и Элли, появятся в сериале HBO «Одни из нас» — и не прогадали. В восьмом эпизоде проекта сыграл Трой Бейкер, а в финальной серии первого сезона мы увидим Эшли Джонсон. Ей досталась роль Анны, мамы Элли.

Первые кадры девятого эпизода представляют новую героиню сериала и продолжение пути Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси).

Восьмая серия «Одних из нас» собрала на 74% больше зрителей, чем премьерный эпизод, обогнавший «Дом Дракона». Сможет ли финальная серия превзойти этот результат, узнаем после её выхода 12 марта.