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Джоэл и Элли идут до конца в трейлере финала первого сезона «Одних из нас» Педро Паскаль и Кэти Сакхофф путешествуют вместе на свежем кадре из «Мандалорца» «Новый Токио Мяу Мяу» — трейлер и дата выхода второго сезона Самый подробный взгляд на героиню Даниэлы Мелшиор в «Форсаже 10» (фото) Геймплейный трейлер Diablo IV напоминает о скором бета-тесте
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Первые кадры финального эпизода «Одних из нас» показали оригинальную Элли из игры

Поклонники The Last of Us, конечно, рассчитывали, что актёры, с помощью которых были созданы игровые образы Джоэла и Элли, появятся в сериале HBO «Одни из нас» — и не прогадали. В восьмом эпизоде проекта сыграл Трой Бейкер, а в финальной серии первого сезона мы увидим Эшли Джонсон. Ей досталась роль Анны, мамы Элли.

Первые кадры девятого эпизода представляют новую героиню сериала и продолжение пути Джоэла (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси).

Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас» Кадры из сериала «Одни из нас»

Восьмая серия «Одних из нас» собрала на 74% больше зрителей, чем премьерный эпизод, обогнавший «Дом Дракона». Сможет ли финальная серия превзойти этот результат, узнаем после её выхода 12 марта.

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Одни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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